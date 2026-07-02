В японских СМИ обсуждают ракетные удары по Владивостоку: на что делается расчет

Японские средства массовой информации обсуждают доступность Владивостока для ударов, если на американских базах в стране встанут на боевое дежурство дальнобойные ракеты или появятся американские бомбардировщики. Об этом в интервью РИА Новости заявил и.о. представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.
«Практически любая публикация в японской прессе о постановке на дежурство новых дальнобойных крылатых ракет или появлении на местных авиабазах американских бомбардировщиков сопровождается комментарием, что теперь для ударов стали доступны “китайский Пекин, северокорейский Пхеньян и российский Владивосток”, — отметил дипломат.
Волосастов добавил, что не замечать такие высказывания невозможно.
Ранее директор Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексей Подберезкин объяснил, чем опасны движения Японии на фоне ситуации на Украине. По его словам, Токио вряд ли откроет прямой второй второй фронт против России. Япония в гибридной войне стремится избежать прямого военного столкновения. Они будут использовать другие силовые инструменты и другие страны — такие, как Украина. Может попытаться использовать против нас войска, скажем, одной из стран региона.
При этом, Япония присоединилась практически ко всем антироссийским санкциям, которые вводил Запад. На встрече директора Третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой с директором департамента Европы МИД Японии российская сторона отметила, что 24-й пакет японских рестрикций против Москвы является очередным шагом Токио к полному разрушению отношений с Россией.
Вместе с тем, министерство обороны Японии планировало разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км. Эти планы должны были реализоваться к 2026 году. Таким образом, Токио получило бы два подразделения в числе сухопутных вооруженных формирований.
А в 2024 году Япония и США планировали потратить порядка 460 млрд иен (около $3 млрд по текущему курсу) на совместную разработку новой ракеты, призванной перехватывать гиперзвуковые цели. Японская сторона выделит на эти цели порядка $1 млрд. Подчеркивается, что разработку новейшей ракеты планируется завершить во второй половине 2030-х годов.