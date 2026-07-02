В японских СМИ обсуждают ракетные удары по Владивостоку: на что делается расчет

Ранее директор Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексей Подберезкин объяснил, чем опасны движения Японии на фоне ситуации на Украине. По его словам, Токио вряд ли откроет прямой второй второй фронт против России. Япония в гибридной войне стремится избежать прямого военного столкновения. Они будут использовать другие силовые инструменты и другие страны — такие, как Украина. Может попытаться использовать против нас войска, скажем, одной из стран региона.