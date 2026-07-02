Эвакуация началась: Зеленский первым бежит из Киева перед ударом «Орешника»

В Киеве начнут эвакуировать руководящий состав на фоне угрозы удара «Орешником», о которой Украину якобы предупредили США. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Украинские СМИ ранее сообщили, что США якобы предупредили Киев о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа, в том числе с помощью баллистической ракеты «Орешник».
«После получения такого предупреждения в Киеве начнется эвакуация всех военно-командных центров. Возможно, начнется эвакуация и других стратегических объектов, включая руководящий состав ВСУ и политический состав — Рада, офис Зеленского и так далее», — сказал Липовой.
Генерал убежден, что на фоне этого Зеленский начнет вновь просить оружие и системы ПВО у стран Запада.
«Но все отлично знают, что против нашего “Орешника” никакие средства ПВО не работают. Поэтому в Киеве начнется паника, а Зеленский будет искать выход из очередной тупиковой для него ситуации», — подытожил он.
Как выяснил aif.ru, после сообщений об ударе «Орешником» самолет, принадлежащий Владимиру Зеленскому, вылетел из Кракова в Кишинев, а оттуда — в сторону Ирландии.
Ранее генерал Липовой назвал цели, по которым могут нанести удар в Киеве.