В Хабаровском крае предлагают отметить Купалу и узнать тайны шаманов

В субботу, 4 июля, в сквере около стадиона имени Ленина в Хабаровске пройдёт праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. В программе — вручение наград «За любовь и верность», концерт, мастер-классы по плетению венков из ромашек, выставка-ярмарка и семейные активности. Мероприятие проходит при поддержке Фонда социально-культурных инициатив и правительства края.