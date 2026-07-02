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В Хабаровском крае предлагают отметить Купалу и узнать тайны шаманов

Жителям и туристам подготовили семейные экскурсии, фестивали и фермерские прогулки.

В Хабаровском крае в рамках проекта «Отдыхаем в крае» жителям и гостям региона предлагают провести выходные на семейных и этнографических мероприятиях — от празднования Дня Ивана Купалы до экскурсий на фермы и знакомства с традициями коренных народов, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В субботу, 4 июля, в сквере около стадиона имени Ленина в Хабаровске пройдёт праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности. В программе — вручение наград «За любовь и верность», концерт, мастер-классы по плетению венков из ромашек, выставка-ярмарка и семейные активности. Мероприятие проходит при поддержке Фонда социально-культурных инициатив и правительства края.

В этот же день запланирована экскурсия на улиточную экоферму, где гостям покажут процесс выращивания средиземноморской улитки, а также познакомят с животными фермы — павлинами, кроликами, утками и гусями.

Отдельная программа 4 июля — празднование Дня Ивана Купалы в селе Бычиха. Гостям обещают обряды у огня и воды, плетение венков и народные хороводы.

В воскресенье, 5 июля, пройдёт экскурсия «Сэвэны Амура: тайные помощники шаманов», посвящённая культуре коренных малочисленных народов Севера. В программе — обряды очищения, рассказы о шаманских традициях, создание оберегов из рыбьей кожи и дегустация национальных блюд.

Также 5 июля состоится поездка на кочевую пасеку в селе Воронеж-1 с мастер-классом и чаепитием с мёдом.

Организаторы напоминают, что участие в выездных активностях может стать частью конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», где участники снимают короткие фильмы о путешествиях по региону. Победитель конкурса получит 3 млн рублей.