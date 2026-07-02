Малый ракетный корабль «Шторм» спустили на воду в Комсомольске-на-Амуре

Это военное судно проекта 22800 построили на Амурском судостроительном заводе, причем в его сборке использовались импортозамещенные комплектующие. Судно построено для Тихоокеанского флота РФ и станет одним из ключевых элементов морской обороны на дальневосточных рубежах России. «Президент России подчеркивал, что сегодня наша страна уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь флота. И Хабаровский край может гордиться судостроением — корабль, построенный для Тихоокеанского флота, усилит морскую оборону на дальневосточных рубежах страны», — отметил губернатор Дмитрий Демешин. Новый корабль спустили на воду в день 90-летия Амурского судостроительного завода. Он обладает уникальными характеристиками, превосходя аналоги по мореходности. Корабли такого типа предназначены для действий в открытом море, а особая конструкция их корпуса снижает радиолокационную заметность. Добавим, что за 90 лет существования Амурского судостроительного завода с его стапелей сошли 57 атомных подводных лодок, 42 дизельные подлодки и более 100 надводных кораблей.