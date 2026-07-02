В Омской области запустят производство гигантских шин

В Омской области на расширенном заседании коллегии регионального министерства промышленности и торговли и координационного совета при губернаторе по развитию промышленности подвели итоги работы отрасли и обозначили задачи на 2026 год и среднесрочную перспективу.
Как сообщил в социальных сетях глава ведомства Андрей Посаженников, по итогам 2025 года ключевые показатели промышленного сектора демонстрируют рост. Индекс промышленного производства составил 102,8%, индекс обрабатывающих производств — 104%. Объём отгруженной продукции достиг 1,8 трлн рублей. Поступления налогов от промышленности и торговли в консолидированный бюджет региона составили 65 млрд рублей.
По эффективности работы в промышленной сфере Омская область заняла первое место в Сибири и четвёртое — в России.
Также отмечается запуск ряда новых производств. Среди них — испытательный комплекс в ОМКБ, завод «Омскэлектротех», установка полиизобутилена на «Омском каучуке». При участии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова запущено производство изофорона. В особой экономической зоне «Авангард» началось строительство завода графитированных электродов и предприятия по выпуску сверхкрупногабаритных шин.
Сверхкрупногабаритные шины (СКГШ) — это специализированные покрышки для карьерной техники грузоподъёмностью от 75 до 180+ тонн. Их посадочный диаметр составляет от 49 до 63 дюймов, диаметр может превышать 4 метра, а вес одной шины достигает до 5,5 тонн.