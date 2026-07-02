В Омской области запустят производство гигантских шин

Сверхкрупногабаритные шины (СКГШ) — это специализированные покрышки для карьерной техники грузоподъёмностью от 75 до 180+ тонн. Их посадочный диаметр составляет от 49 до 63 дюймов, диаметр может превышать 4 метра, а вес одной шины достигает до 5,5 тонн.