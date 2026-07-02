Более сотни пар поженятся на День семьи, любви и верности в Приморье

Больше всего торжественных регистраций состоится в дальневосточной столице, где отношения узаконят 63 пары. Следом идут Артем и Находка — там появится по 11 новых семей. Кроме того, сразу 70 выдающихся супружеских пар региона получат почетные медали «За любовь и верность».