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Более сотни пар поженятся на День семьи, любви и верности в Приморье

Свадебный фестиваль пройдет во Владивостоке 8 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье 8 июля в День семьи, любви и верности пройдет большой праздник. В эту дату поженятся 113 пар, а также развернется Всероссийский свадебный фестиваль. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Больше всего торжественных регистраций состоится в дальневосточной столице, где отношения узаконят 63 пары. Следом идут Артем и Находка — там появится по 11 новых семей. Кроме того, сразу 70 выдающихся супружеских пар региона получат почетные медали «За любовь и верность».

«Среди награжденных — семьи-юбиляры, многодетные семьи и те, кто внес вклад в укрепление национальных традиций в своем округе», — рассказали в региональном правительстве.

Главное тематическое событие состоится в филиале Национального центра «Россия». Для жителей и гостей организуют Всероссийский фестиваль под названием «Россия. Соединяя сердца».