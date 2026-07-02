Более сотни пар поженятся на День семьи, любви и верности в Приморье

В Приморье 8 июля в День семьи, любви и верности пройдет большой праздник. В эту дату поженятся 113 пар, а также развернется Всероссийский свадебный фестиваль. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Больше всего торжественных регистраций состоится в дальневосточной столице, где отношения узаконят 63 пары. Следом идут Артем и Находка — там появится по 11 новых семей. Кроме того, сразу 70 выдающихся супружеских пар региона получат почетные медали «За любовь и верность».
«Среди награжденных — семьи-юбиляры, многодетные семьи и те, кто внес вклад в укрепление национальных традиций в своем округе», — рассказали в региональном правительстве.
Главное тематическое событие состоится в филиале Национального центра «Россия». Для жителей и гостей организуют Всероссийский фестиваль под названием «Россия. Соединяя сердца».