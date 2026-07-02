В ГД призвали обязать агрегаторов такси иметь машины с детскими креслами

По словам депутата, родителям часто приходится выбирать между быстрой и небезопасной поездкой на такси без кресла или поездкой с креслом, но с долгим поиском и повышенной ценой. «Такие условия ставят родителей в максимально невыгодную позицию, в то время как вся страна стремится поддерживать семьи с детьми», — отметил он.