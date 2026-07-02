В ГД призвали обязать агрегаторов такси иметь машины с детскими креслами

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Обязанность иметь в своем распоряжении машины с детскими удерживающими устройствами должна быть законодательно закреплена для агрегаторов и перевозчиков такси. Такое мнение выразил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев.
«Нужно закрепить для агрегаторов и перевозчиков [такси] обязанность обеспечивать доступность машин с детскими удерживающими устройствами. Если сервис предлагает перевозку детей, авто с креслом должно быть не счастливым случаем, а нормальной частью услуги», — сказал Григорьев.
По словам депутата, родителям часто приходится выбирать между быстрой и небезопасной поездкой на такси без кресла или поездкой с креслом, но с долгим поиском и повышенной ценой. «Такие условия ставят родителей в максимально невыгодную позицию, в то время как вся страна стремится поддерживать семьи с детьми», — отметил он.