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В ГД призвали обязать агрегаторов такси иметь машины с детскими креслами

Автомобиль с креслом должен быть нормальной частью услуги поездки с детьми, отметил зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Обязанность иметь в своем распоряжении машины с детскими удерживающими устройствами должна быть законодательно закреплена для агрегаторов и перевозчиков такси. Такое мнение выразил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев.

«Нужно закрепить для агрегаторов и перевозчиков [такси] обязанность обеспечивать доступность машин с детскими удерживающими устройствами. Если сервис предлагает перевозку детей, авто с креслом должно быть не счастливым случаем, а нормальной частью услуги», — сказал Григорьев.

По словам депутата, родителям часто приходится выбирать между быстрой и небезопасной поездкой на такси без кресла или поездкой с креслом, но с долгим поиском и повышенной ценой. «Такие условия ставят родителей в максимально невыгодную позицию, в то время как вся страна стремится поддерживать семьи с детьми», — отметил он.

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