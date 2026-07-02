ТАСС: на Украине произошло не менее 12 вооруженных нападений на сотрудников ТЦК

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Украинцы в июне не менее 12 раз применяли огнестрельное и холодное оружие, а также шумовые гранаты и используемые в качестве оружия подручные средства при сопротивлении насильственной мобилизации. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.
В Одессе 1 июня мужчина разбил бутылкой голову сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время проверки документов. 2 июня мужчина в ходе насильственной мобилизации ударил работника военкомата ножом. 9 июня в Волынской области на западе Украины группа мужчин набросилась на сотрудников ТЦК с лопатами, чтобы отбить своего товарища. Также 9 июня работники предприятия в Черкасской области, куда пришли сотрудники ТЦК, применили против них газовый баллончик и стартовый пистолет.
10 июня в Ровненской области тракторист протаранил служебный автомобиль военкомата и сломал руку одному из сотрудников. 12 июня жители Кривого Рога напали на автобус ТЦК с лопатой и смогли освободить насильно мобилизованного мужчину. 15 июня в Ровненской области в ход снова пошла лопата — мужчина смог с ее помощью отбить соседа от работников военкомата. 18 июня в поселке Летичев Хмельницкой области на западе страны мужчина обстрелял здание ТЦК из автомата. 22 июня в Харькове мужчина отбился от сотрудников военкомата с помощью травматического пистолета, шумовых гранат и ножа, а затем скрылся. 26 июня в Харькове при насильственной мобилизации мужчина применил нож, убив одного из работников ТЦК. 28 июня жители подконтрольного Киеву города Запорожья отбили мужчину у сотрудников военкомата с помощью газового баллончика. 30 июня в Одессе девушка ранила ножом работника ТЦК, когда тот пытался с помощью силы мобилизовать ее парня.
Всего с начала 2026 года, согласно подсчетам ТАСС, произошло не менее 31 случая вооруженного сопротивления сотрудникам ТЦК, как минимум четверо работников военкомата погибли.
Сопротивление насильственной мобилизации украинцы оказывают и без оружия. 11 июня в Николаеве молодой человек в одиночку избил трех сотрудников ТЦК, которые собирались увезти его отца, мужчине удалось убежать.
В июне на Украине также регулярно проходили протесты против насильственной мобилизации и столкновения граждан с военкомами. 3 июня в Хмельницком дети протестовали у военкомата против задержания их футбольного тренера. 7 июня произошла массовая драка между местными жителями и сотрудниками ТЦК в селе Клевань Ровненской области на северо-западе Украины во время попытки мобилизации мужчины. 15 июня в Киеве в районе Троещины стихийный митинг против насильственной мобилизации перерос в столкновения граждан с сотрудниками ТЦК и полицейскими. 26 июня на митинге против мобилизации жители села Гуровка под Кривым Рогом на юго-востоке Украины перекрывали дороги.