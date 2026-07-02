ТАСС: на Украине произошло не менее 12 вооруженных нападений на сотрудников ТЦК

10 июня в Ровненской области тракторист протаранил служебный автомобиль военкомата и сломал руку одному из сотрудников. 12 июня жители Кривого Рога напали на автобус ТЦК с лопатой и смогли освободить насильно мобилизованного мужчину. 15 июня в Ровненской области в ход снова пошла лопата — мужчина смог с ее помощью отбить соседа от работников военкомата. 18 июня в поселке Летичев Хмельницкой области на западе страны мужчина обстрелял здание ТЦК из автомата. 22 июня в Харькове мужчина отбился от сотрудников военкомата с помощью травматического пистолета, шумовых гранат и ножа, а затем скрылся. 26 июня в Харькове при насильственной мобилизации мужчина применил нож, убив одного из работников ТЦК. 28 июня жители подконтрольного Киеву города Запорожья отбили мужчину у сотрудников военкомата с помощью газового баллончика. 30 июня в Одессе девушка ранила ножом работника ТЦК, когда тот пытался с помощью силы мобилизовать ее парня.