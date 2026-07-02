Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США обыграли Боснию и Герцеговину и вышли в ⅛ финала ЧМ по футболу

Сборная США со счетом 2:0 обыграла команду Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Команда Соединенных Штатов победила в матче play off впервые с 2002 года.

Сборная США со счетом 2:0 обыграла команду Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Команда Соединенных Штатов победила в матче play off впервые с 2002 года.

Матч прошел на стадионе «Левайс» в Калифорнии. В составе команды Соединенных Штатов голы забили Фоларин Балогун (45-я минута) и Малин Тилльман (80-я минута). Еще два забитых мяча были отменены из-за офсайдов. На 64-й минуте американский футболист Балогун получил красную карточку.

В ⅛ финала сборная США встретится с командой Бельгии, которая ранее со счетом 3:2 обыграла Сенегал. Матч запланирован на 7 июля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше