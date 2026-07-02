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Красноярские спортсмены взяли золото и бронзу Кубка по бильярду

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Калуге состоялся Кубок мира по бильярдному спорту в дисциплине «комбинированная пирамида», в котором приняли участие 58 спортсменов из России, Беларуси и Литвы.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Калуге состоялся Кубок мира по бильярдному спорту в дисциплине «комбинированная пирамида», в котором приняли участие 58 спортсменов из России, Беларуси и Литвы.

Представители сборной Красноярского края стали обладателями двух медалей.

Так, победительницей Кубка мира в женской части соревнований стала Дарья Михайлова. Стартовав с поражения и упав в нижнюю сетку, она сумела реабилитироваться, уверенно прошла четвертьфинал и полуфинал. В финале Дарье противостояла действующая чемпионка мира Элина Нагула, представляющая Москву. В упорной борьбе со счетом 6:4 Михайлова одержала волевую победу, став победительницей, отмечает пресс-служба крайспорта.

У мужчин бронзовым призером стал красноярский спортсмен Виктор Иванов. В полуфинале он уступил главному фавориту соревнований — трехкратному чемпиону мира Никите Ливаде из Ростовской области, однако в матче за третье место сумел одержать победу и завоевать бронзу.

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