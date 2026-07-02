Красноярские спортсмены взяли золото и бронзу Кубка по бильярду

Так, победительницей Кубка мира в женской части соревнований стала Дарья Михайлова. Стартовав с поражения и упав в нижнюю сетку, она сумела реабилитироваться, уверенно прошла четвертьфинал и полуфинал. В финале Дарье противостояла действующая чемпионка мира Элина Нагула, представляющая Москву. В упорной борьбе со счетом 6:4 Михайлова одержала волевую победу, став победительницей, отмечает пресс-служба крайспорта.