Эксперт Яковлев: техногенная радиоактивность сектора российской Арктики снижается

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июля. /ТАСС/. Техногенная радиоактивность в донных осадках снижается в западном секторе российской Арктики, сообщил ТАСС заведующий лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Евгений Яковлев.
«Техногенная радиоактивность в донных осадках снижается. Мощных техногенных источников радиации уже нет: испытания не проводятся, сброса с захоронений нет. Поэтому морская среда сама по себе очищается», — сказал Яковлев.
Исследования начались в 2019 году в рамках экспедиций проекта «Трансарктика» и продолжились в ходе рейсов Арктического плавучего университета (АПУ). Мониторинг необходимо продолжать, поскольку ситуация может меняться в связи с перераспределением радионуклидов из наземных экосистем. Причиной тому может служить таяние ледников и мерзлоты. «Например, на суше что-то подтаяло, ледник какой-то, и радиоактивные элементы могут перейти в морскую среду», — отметил ученый.
Для контроля наиболее показательно измерение содержания радиоактивных элементов в донных осадках, где они накапливаются. Исследования продолжатся в ходе рейса АПУ-2026, который начался 1 июля.
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходит с 1 июля по 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.