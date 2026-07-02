Эксперт Яковлев: техногенная радиоактивность сектора российской Арктики снижается

Исследования начались в 2019 году в рамках экспедиций проекта «Трансарктика» и продолжились в ходе рейсов Арктического плавучего университета (АПУ). Мониторинг необходимо продолжать, поскольку ситуация может меняться в связи с перераспределением радионуклидов из наземных экосистем. Причиной тому может служить таяние ледников и мерзлоты. «Например, на суше что-то подтаяло, ледник какой-то, и радиоактивные элементы могут перейти в морскую среду», — отметил ученый.