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Эксперт Яковлев: техногенная радиоактивность сектора российской Арктики снижается

Среда сама по себе очищается, уточнил заведующий лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН.

АРХАНГЕЛЬСК, 2 июля. /ТАСС/. Техногенная радиоактивность в донных осадках снижается в западном секторе российской Арктики, сообщил ТАСС заведующий лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Евгений Яковлев.

«Техногенная радиоактивность в донных осадках снижается. Мощных техногенных источников радиации уже нет: испытания не проводятся, сброса с захоронений нет. Поэтому морская среда сама по себе очищается», — сказал Яковлев.

Исследования начались в 2019 году в рамках экспедиций проекта «Трансарктика» и продолжились в ходе рейсов Арктического плавучего университета (АПУ). Мониторинг необходимо продолжать, поскольку ситуация может меняться в связи с перераспределением радионуклидов из наземных экосистем. Причиной тому может служить таяние ледников и мерзлоты. «Например, на суше что-то подтаяло, ледник какой-то, и радиоактивные элементы могут перейти в морскую среду», — отметил ученый.

Для контроля наиболее показательно измерение содержания радиоактивных элементов в донных осадках, где они накапливаются. Исследования продолжатся в ходе рейса АПУ-2026, который начался 1 июля.

Об экспедиции.

20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходит с 1 июля по 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.

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