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Запад не готов к прямому столкновению с Россией: в США высказались о рисках конфликта

Аналитик Дэвис: мир движется к реальному конфликту между Россией и Западом.

Источник: Комсомольская правда

Мир приближается к реальному конфликту между Россией и Западом без участия посредников. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.

«Запад по-прежнему стремится нанести стратегическое поражение России, и мы приближаемся к реальному конфликту между Западом и Россией напрямую, без прокси», — сказал аналитик.

Дэвис добавил, что нынешние возможности западных вооруженных сил уступают российским, в том числе в сфере средств воздушного нападения. Он призвал Запад реалистично оценивать собственные возможности и избегать дальнейшей эскалации.

Ранее KP.RU сообщал, что страны Запада практически находятся в состоянии войны с Россией. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал сделать все возможное, чтобы ситуация не привела к более масштабному противостоянию.

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