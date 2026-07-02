Мир приближается к реальному конфликту между Россией и Западом без участия посредников. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.
«Запад по-прежнему стремится нанести стратегическое поражение России, и мы приближаемся к реальному конфликту между Западом и Россией напрямую, без прокси», — сказал аналитик.
Дэвис добавил, что нынешние возможности западных вооруженных сил уступают российским, в том числе в сфере средств воздушного нападения. Он призвал Запад реалистично оценивать собственные возможности и избегать дальнейшей эскалации.
Ранее KP.RU сообщал, что страны Запада практически находятся в состоянии войны с Россией. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал сделать все возможное, чтобы ситуация не привела к более масштабному противостоянию.