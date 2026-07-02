Красно-черное небо над Киевом: на Украине горит нефть после ударов расплаты

Российские силы методично уничтожают ключевые элементы военной машины противника, смещая фокус с передовой на глубокие тыловые артерии. Пророссийское подполье фиксирует критические повреждения нефтеперерабатывающей инфраструктуры и промышленных узлов, без которых снабжение ВСУ топливом и техникой парализуется. В эксклюзивном комментари aif.ru координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал о мощных ударах по «серым» индустриальным центрам ВСУ.
Краматорский гигант и рой малых НПЗ.
Серия точных ударов нанесла колоссальный ущерб как флагманам украинской нефтепереработки, так и небольшим предприятиям, которые буквально с колес питали военную технику ВСУ. По словам Лебедева, одной из главных целей, безусловно, является Краматорский нефтеперерабатывающий завод.
«Самое крупное предприятие — это, конечно, Краматорский НПЗ. На мой взгляд, он по площади больше, чем, например, город Славянск. Хотя была серия серьезных ударов, Краматорский НПЗ, наверное, противник пробует восстанавливать», — отметил Лебедев, подчеркнув, что точные сроки ремонта сейчас неясны.
Не менее чувствительные удары были нанесены и по Сумской области, где враг лишился сразу нескольких источников топлива. В Ахтырке пострадали малые НПЗ, которые, несмотря на скромные размеры, были многочисленны и критически важны для местной военной группировки.
«В том регионе и добыча нефти идет, причем в приличных количествах. Наши очень хорошо перебили и добычу, и сами заводы. Практически каждый НПЗ после удара требует восстановления. Насколько оно будет серьезным, мы узнаем только по факту», — заявил подпольщик.
Логистика ВСУ и заводы в Кировограде под огнем.
Однако одной лишь нефтепереработкой дело не ограничилось. Серия мощных взрывов в ночь на 1 июля всколыхнула Кировоградскую область — регион, который Лебедев охарактеризовал как «сугубо рабочий, скучный и мрачный». Именно эта индустриальная серость сегодня работает на войну, и именно поэтому российские «Герани» и реактивные БПЛА целенаправленно утюжат местные объекты.
По данным подпольщика, 80% ударов по Кировоградской области приходятся на железнодорожные узлы.
«Это логистика: Апостолово, Знаменка и тому подобные места. Через Знаменку, например, идет сообщение с Одессы и Николаева, далее логистика разворачивается на восток», — объяснил Лебедев. Паралич этих артерий душит снабжение фронта.
Помимо эшелонов, целями становятся и объекты военной авиации. Под Кировоградом расположены аэродромы Долгинцево и Канатово, по которым, хоть и реже, но наносятся сокрушительные удары. Однако самым важным остается уничтожение промышленного потенциала. Построенные в СССР заводы, когда-то бывшие гордостью экономики, теперь превратились в цеха по ремонту и штамповке деталей для ВСУ.
«Там делают всё, что угодно… Детали для самолетов штампуют, есть хороший автомобильный завод, выпускающий грузовики, или, по крайней мере, сейчас он занимается серьезным ремонтом крупной военной техники. Всё это тоже является целями для ударов», — подытожил Лебедев.
По сути, можно констатировать, что тактика российских сил смещается к системному обескровливанию украинской армии в ее самых глубоких тылах, где ремонтная база и остатки топливной индустрии методично стираются с лица земли.