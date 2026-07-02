Красноярцам посоветовали, как выбирать и хранить молодой картофель

Как правильно выбирать и хранить молодой картофель, рассказали специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». • Выбирайте твердые клубни с гладкой или слегка шероховатой кожурой без зелени. Категорически следует избегать покупки картофеля с зеленоватым оттенком — это признак накопления соланина, ядовитого вещества, делающего продукт опасным для употребления. Наличие дырочек на клубне свидетельствует о поражении насекомыми-вредителями, а черные пятна указывают на болезни или начало гниения. Оптимальный выбор — средние плоды. Они быстрее готовятся и лучше хранятся. • Не храните картошку в полиэтиленовых пакетах, так как там она «задохнется» и быстро испортится. Для лучшей вентиляции используйте сетки, ящики с отверстиями и держите их в прохладном темном месте. Срок хранения у молодого картофеля значительно меньше, чем у зрелых клубней. Это скоропортящийся продукт из-за тонкой кожицы и высокой влажности. При соблюдении всех условий он может пролежать около двух недель, тогда как зрелый способен храниться до 7 месяцев, — отмечают эксперты. Перед приготовлением клубни необходимо тщательно вымыть жесткой губкой под проточной водой, чтобы удалить остатки земли. Готовить молодую картошку можно прямо в кожуре, сохраняя максимум витаминов, путем варки или запекания. Желтые сорта отличаются рассыпчатостью и быстротой готовки, в то время как красные идеально подходят для жарки, поскольку сохраняют форму. Качество и безопасность продукции, попадающей на прилавки, строго контролируется. В лабораториях «ЦОК АПК» проводятся комплексные исследования картофеля: микологические, вирусологические, энтомологические, гельминтологические и бактериологические. Партия, в которой выявлены отклонения от установленных норм, не попадает на прилавки.