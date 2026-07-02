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Юрист Южалин: Сотрудник может уйти с работы пораньше, если он не был на обеде

Сотрудник может уйти с работы раньше, но только в случае, если он не был обеденном перерыве. Об этом рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Сотрудник может уйти с работы раньше, но только в случае, если он не был обеденном перерыве. Об этом рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

— Если режим рабочего времени предусматривает возможность для работника использовать перерыв на обед в удобное время, работник может перенести перерыв на конец рабочего дня, — добавил эксперт.

Однако в данном случае большую роль играют условия трудового договора и правила внутреннего трудового распорядка.

В этих документах должен быть описан режим рабочего времени сотрудника, который он должен соблюдать. Его нарушение — основание для привлечения к дисциплинарной ответственности, передает РИА Новости.

До этого россиян предложили отпускать с работы пораньше или вовсе переводить на удаленку в периоды аномальной жары. С инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш.

Можно ли уйти с работы пораньше в жару или попросить перевести на удаленку, а также как это сделать без негативных последствий, «Вечерняя Москва» узнала у юриста Екатерины Асоновой.

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