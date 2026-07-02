Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят на подготовку собак к лету

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Подготовить собаку к лету в 2026 году в среднем обходится владельцу в 15−18 тыс. рублей. Об этом сказано в совместном исследовании сервиса ЮKassa и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», которое имеется в распоряжении ТАСС.
«Накануне летнего сезона владельцы собак тратят в среднем на эти цели 15−18 тысяч рублей — и эти суммы становятся базовым стандартом ответственного содержания», — говорится в тексте.
По данным аналитиков ЮKassa, самую заметную динамику роста демонстрируют ветклиники. Так, в период с 1 по 15 июня 2026 года оборот ветеринарного сегмента вырос на 57% год к году, число визитов увеличилось на 39%, а средний чек достиг 8 310 рублей (+13%).
Общий оборот онлайн-магазинов зоотоваров, в свою очередь, вырос на 41% год к году. Количество покупок увеличилось на 7%, средний чек достиг 6 972 рублей (+32%).
Как показали данные «Чек Индекса», средний чек на стрижку собаки вырос на 19% и достиг 2 500 рублей, при этом число визитов увеличилось на 10%. Стрижка когтей подорожала на 5% (до 461 рубля), но спрос упал на 6%.
Кроме того, средний чек на шлейки составил 400 рублей (-17%) при росте числа покупок на 55%, а на рулетки — 1 372 рубля (-14%) при увеличении спроса на 34%. В то же время в сегменте товаров «для удовольствия» фиксируется снижение покупательской активности. В частности, средний чек на игрушки вырос до 349 рублей (+8% год к году), а число покупок сократилось на 2%. Спрос на мячики снизился на 15%, а число покупок косточек упало на 4%, говорится в тексте.