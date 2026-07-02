Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят на подготовку собак к лету

Кроме того, средний чек на шлейки составил 400 рублей (-17%) при росте числа покупок на 55%, а на рулетки — 1 372 рубля (-14%) при увеличении спроса на 34%. В то же время в сегменте товаров «для удовольствия» фиксируется снижение покупательской активности. В частности, средний чек на игрушки вырос до 349 рублей (+8% год к году), а число покупок сократилось на 2%. Спрос на мячики снизился на 15%, а число покупок косточек упало на 4%, говорится в тексте.