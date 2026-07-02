Водить хороводы, сделать оберег из рыбьей кожи и венок из ромашек предлагают жителям и гостям Хабаровского края

На этих выходных жителей и гостей региона ожидает развлекательная программа. В субботу, 4 июля, в сквере около стадиона имени Ленина в честь наступающего Дня семьи, любви и верности состоится праздник. Вручат награды «За любовь и верность», пройдет праздничный концерт, игры, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества и мастер-классы по плетению венков из ромашек. 4 июля также состоится экскурсия на улиточную экоферму. Посетители смогут узнать, как выращивают средиземноморскую улитку, познакомятся с семьей белого павлина, кроликами, утками и гусями. В этот же день пройдет празднование Дня Ивана Купалы в селе Бычиха. В программе — ритуал очищения у огня, обряд спуска венков в воду и большой хоровод. Также есть возможность погулять по контактной ферме и пообщаться с питомцами. В воскресенье, 5 июля, состоится экскурсия «Сэвэны Амура: тайные помощники шаманов». Участники экскурсии пройдут обряд очищения, послушают рассказ о шаманах и их невидимых помощниках — сэвэнах, сделают подношения духам-помощникам, изготовят обереги из рыбьей кожи и попробуют нанайские угощения. 5 июля также состоится экскурсия на кочевую пасеку в селе Воронеж-1. Посетители примут участие в мастер-классе и смогут выпить чай с медом.