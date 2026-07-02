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В трех селах на Чукотке выпал снег

В Эгвекиноте на Чукотке 2 июля выпал снег.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости. Снег выпал 2 июля в селах муниципального округа Эгвекинот на Чукотке, сообщает местная администрация.

«Сегодня в Амгуэме, Ванкареме и Нутэпэльмене выпал снег. Даже в Эгвекиноте макушки сопок покрыты снежными шапками… Снег… он лишь напоминает, что Север всегда остается собой», — говорится в сообщении.

Эгвекинот расположен на берегу залива Креста Берингова моря в 32 километрах к югу от Северного полярного круга.

В конце июня снег отмечали в Забайкалье — там в лесах Красночикойского округа фотоловушка запечатлела идущую по зимнему покрову косулю.