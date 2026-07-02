В трех селах на Чукотке выпал снег

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл — РИА Новости. Снег выпал 2 июля в селах муниципального округа Эгвекинот на Чукотке, сообщает местная администрация.
«Сегодня в Амгуэме, Ванкареме и Нутэпэльмене выпал снег. Даже в Эгвекиноте макушки сопок покрыты снежными шапками… Снег… он лишь напоминает, что Север всегда остается собой», — говорится в сообщении.
Эгвекинот расположен на берегу залива Креста Берингова моря в 32 километрах к югу от Северного полярного круга.
В конце июня снег отмечали в Забайкалье — там в лесах Красночикойского округа фотоловушка запечатлела идущую по зимнему покрову косулю.