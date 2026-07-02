Диетолог Поляков предупредил о скрытой опасности сосисок и сарделек

Большинство покупных сосисок и сарделек являются вредными для человека, неплохим продуктом являются лишь те, которые были приготовлены дома из натуральных ингредиентов, предупредил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
«Если мы говорим про любые сосиски и сардельки из магазинов, это безусловный вред. За исключением, может, каких-то эксклюзивных вариантов, которые приготовлены для тех, кто правильно питается, но они обычно спросом не пользуются. А те, которые находятся в массовом доступе, не обладают полезными свойствами», — пояснил эксперт.
Диетолог отметил, что для реализуемых в магазинах сосисок и сарделек часто используют дешевое сырье низкого качества.
«Там все дешевле сырье, больше различных добавок, стабилизаторов, загустителей, таким образом уменьшается себестоимость. Они очень вредны», — добавил специалист.
Ранее диетолог Поляков сказал, сколько винограда можно съесть без вреда.