Диетолог Поляков предупредил о скрытой опасности сосисок и сарделек

«Если мы говорим про любые сосиски и сардельки из магазинов, это безусловный вред. За исключением, может, каких-то эксклюзивных вариантов, которые приготовлены для тех, кто правильно питается, но они обычно спросом не пользуются. А те, которые находятся в массовом доступе, не обладают полезными свойствами», — пояснил эксперт.