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Мать заявила об избиении подростка двумя взрослыми мужчинами в Акмолинской области

Жительница Акмолинской области заявила, что ее 15-летнего сына избили двое взрослых мужчин. В полиции возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

В социальной сети Instagram мать подростка рассказала о происшествии, в котором её сын подвергся нападению со стороны взрослых мужчин.

По словам женщины, во время отдыха к её сыну подошла женщина и потребовала говорить на казахском языке. Подросток ответил, что не понимает казахский, после чего в его адрес посыпались оскорбления и нецензурная брань. Затем подошли двое взрослых мужчин — 26 и 60 лет, которые, по данным матери, избили её сына.

В результате инцидента ребёнок оказался в больнице с сотрясением головного мозга, закрытым переломом носа со смещением и другими травмами.

Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области подтвердила факт происшествия, сообщив, что инцидент произошёл 28 июня на территории Целиноградского района. По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему было возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины конфликта.

Расследование находится на контроле руководства департамента полиции.