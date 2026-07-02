Мать заявила об избиении подростка двумя взрослыми мужчинами в Акмолинской области

В социальной сети Instagram мать подростка рассказала о происшествии, в котором её сын подвергся нападению со стороны взрослых мужчин.
По словам женщины, во время отдыха к её сыну подошла женщина и потребовала говорить на казахском языке. Подросток ответил, что не понимает казахский, после чего в его адрес посыпались оскорбления и нецензурная брань. Затем подошли двое взрослых мужчин — 26 и 60 лет, которые, по данным матери, избили её сына.
В результате инцидента ребёнок оказался в больнице с сотрясением головного мозга, закрытым переломом носа со смещением и другими травмами.
Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области подтвердила факт происшествия, сообщив, что инцидент произошёл 28 июня на территории Целиноградского района. По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему было возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины конфликта.
Расследование находится на контроле руководства департамента полиции.