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Пробуждение снежного барса попало на видео в Красноярском крае

Сотрудники заповедника «Саяно-Шушенский» продолжают делиться сценами из жизни снежных барсов, обитающих на юге Красноярского края. На этот раз в кадр попал сладко зевающий и потягивающийся ирбис.

Источник: "Российская газета"

Сотрудники заповедника «Саяно-Шушенский» продолжают делиться сценами из жизни снежных барсов, обитающих на юге Красноярского края. На этот раз в кадр попал сладко зевающий и потягивающийся ирбис.

Дикая кошка проснулась среди скал и, прежде чем отправиться на охоту или по другим важным делам, немного понежилась в каменной постели.

В пресс-службе охраняемой территории так прокомментировали этот эпизод: для снежного барса любая скала — перина.

Пару недель назад в объектив фотоловушки попало первое свидание двух ирбисов — молодой самки по прозвищу Хулиганка и четырехлетнего самца-путешественника из Тувы по кличке Межел.

Ранее камера запечатлела снежного барса, исполняющего брачную песню в Саянских горах.

До этого работники заповедника публиковали записи с играми котят ирбиса, с только что искупавшимся хищником и с животным, изготовившимся к прыжку.

Справка «РГ».

Популяция снежных барсов (снежных леопардов) в Саяно-Шушенском заповеднике насчитывает 18 особей.