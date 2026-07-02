Пробуждение снежного барса попало на видео в Красноярском крае

Сотрудники заповедника «Саяно-Шушенский» продолжают делиться сценами из жизни снежных барсов, обитающих на юге Красноярского края. На этот раз в кадр попал сладко зевающий и потягивающийся ирбис.
Дикая кошка проснулась среди скал и, прежде чем отправиться на охоту или по другим важным делам, немного понежилась в каменной постели.
В пресс-службе охраняемой территории так прокомментировали этот эпизод: для снежного барса любая скала — перина.
Пару недель назад в объектив фотоловушки попало первое свидание двух ирбисов — молодой самки по прозвищу Хулиганка и четырехлетнего самца-путешественника из Тувы по кличке Межел.
Ранее камера запечатлела снежного барса, исполняющего брачную песню в Саянских горах.
До этого работники заповедника публиковали записи с играми котят ирбиса, с только что искупавшимся хищником и с животным, изготовившимся к прыжку.
Справка «РГ».
Популяция снежных барсов (снежных леопардов) в Саяно-Шушенском заповеднике насчитывает 18 особей.