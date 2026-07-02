Daily Mail: зумеры массово отказываются от водительских прав

Представители поколения Z массово отказываются от водительских удостоверений, сообщает Daily Mail.
В материале сказано, что 50 процентов опрошенных молодых людей старше 20 лет рассказали, что не намерены когда-либо учиться водить. Остальные респонденты заявили, что могут «спокойно жить без собственного автомобиля».
В опросе приняли участие более двух тысяч человек. Почти каждый третий признался, что боится садиться за руль. Кроме того, четверть респондентов «отпугивают цены на топливо».
Более половины опрошенных заявили, что владеть машиной в городе бессмысленно из-за общественного транспорта, велосипедов и такси.
Согласно опросу, 80 процентов респондентов предпочтут потратить деньги на отдых.
Напомним, по данным Daily Mail, зумеры всё чаще испытывают трудности при личном общении.