Рыбакина сразится с американкой на Уимблдоне

В мировом рейтинге Кэтрин Макнелли занимает 50-е место. Для спортсменки из США это шанс впервые пройти в третий круг чемпионата «Большого шлема».
«Макнелли отлично играет на траве и способна навязать борьбу за счет неудобного для соперницы стиля», — отмечают знатоки тенниса.
В то же время лучшей теннисистке Казахстана предстоит защитить статус одной из главных претенденток на высокий титул.
«Лена, пожалуйста, покажи характер», — обратились фанаты к своей любимице в соцсетях.
Начало матча заявлено на вечер. Казахстанские любители спорта смогут посмотреть его в прямом эфире на телеканале «QAZSPORT».
Ранее Рыбакина прокомментировала сложную победу на старте «Уимблдона-2026».