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Рыбакина сразится с американкой на Уимблдоне

2 июля на кортах всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета пройдет матч второго круга женского одиночного разряда Уимблдона между Еленой Рыбакиной и Кэтрин Макнелли, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В мировом рейтинге Кэтрин Макнелли занимает 50-е место. Для спортсменки из США это шанс впервые пройти в третий круг чемпионата «Большого шлема».

«Макнелли отлично играет на траве и способна навязать борьбу за счет неудобного для соперницы стиля», — отмечают знатоки тенниса.

В то же время лучшей теннисистке Казахстана предстоит защитить статус одной из главных претенденток на высокий титул.

«Лена, пожалуйста, покажи характер», — обратились фанаты к своей любимице в соцсетях.

Начало матча заявлено на вечер. Казахстанские любители спорта смогут посмотреть его в прямом эфире на телеканале «QAZSPORT».

Ранее Рыбакина прокомментировала сложную победу на старте «Уимблдона-2026».

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