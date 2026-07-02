В России суды стали строже подходить к разделу долгов по ипотеке при разводе

Российские суды стали строже подходить к разделу долгов по ипотеке при разводе и чаще учитывают неравные финансовые вложения супругов. Об этом РИА Новости заявила юрист Елена Гринь.
«Суды строже подходят к доказыванию личного или совместного характера имущества с точки зрения источника средств, даты приобретения, чаще учитывают неравные вложения и компенсации, внимательнее делят не только активы, но и долги по ипотеке и кредиты», — сказала юрист.
Заключение брачного договора не всегда исключает судебные споры при разводе. Юрист Дарья Александрова добавила, что в ряде случаев он сам становится предметом разбирательства, поскольку суды оценивают конкретные обстоятельства каждого дела, включая возможный дисбаланс прав сторон.
Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят увеличить сроки развода в два раза. Член Совфеда Наталия Косихина считает, что если в семье нет детей, то срок рассмотрения заявления о разводе нужно продлить с одного до трех месяцев, а если есть дети — с трех до шести месяцев.