Российским руферам, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг, предъявили восемь обвинений

Россиянам, которые забрались на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предъявили восемь обвинений. Об этом в среду, 1 июля, сообщили на ABC.
Экстремалами оказались руферы Ангела Николау и Иван Биркус. На шпиле последний сделал предложение своей избраннице. За происходящим следил полицейский вертолет.
— По итогам трюка были предъявлены обвинения, включая кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, повреждение имущества, нарушение местных законов, — добавили на телеканале.
Кроме того, злоумышленников привлекут к ответственности за хранение орудий взлома, вмешательство в чужое имущество, незаконное проникновение на территорию и нарушение общественного порядка.
Административный кодекс Нью-Йорка запрещает забираться, свисать со зданий или прыгать с них. Статья 167 параграфа 10 устанавливает, что такие действия нельзя совершать на мостах, статуях и монументах.
Похожий случай произошел в 2022 году — четверо неизвестных проникли на колесо обозрения «Солнце Москвы». При этом экстремалы не просто залезли на объект, а еще и спрыгнули с него с парашютами.