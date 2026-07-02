Мотоциклист разбился насмерть на трассе в Красноярском крае

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло на 245 км автодороги Красноярск — Енисейск вечером 1 июля.
По информации полиции, 49-летний водитель Suzuki при выезде на встречку допустил опрокидывание мотоцикла, а затем столкнулся с автомобилем Hongqi, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево.
От полученных травм мотоциклист скончался.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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