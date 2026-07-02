Признаки заражения ботулизмом через грибы назвал Роспотребнадзор Прикамья

«Употребление в пищу грибов, законсервированных в домашних условиях, может привести к ботулизму. Причина в том, что его возбудители, попав на гриб из почвы, прекрасно развиваются в герметичных банках, где нет кислорода, и образуют очень сильный токсин, — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. — Потому грибы следует очень тщательно промывать от земли. Хранить консервы необходимо в холоде».