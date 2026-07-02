Признаки заражения ботулизмом через грибы назвал Роспотребнадзор Прикамья

Симптомы заражения ботулизмом через грибы назвал Роспотребнадзор Прикамья.
Это очень опасное инфекционно-токсическое заболевание, которое может привести к смерти человека. Возбудитель называется Clostridium botullinum.
«Употребление в пищу грибов, законсервированных в домашних условиях, может привести к ботулизму. Причина в том, что его возбудители, попав на гриб из почвы, прекрасно развиваются в герметичных банках, где нет кислорода, и образуют очень сильный токсин, — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. — Потому грибы следует очень тщательно промывать от земли. Хранить консервы необходимо в холоде».
Симптомы ботулизма: головная боль, головокружение, сухость во рту, двоение в глазах, слабая реакция зрачков на свет, неуверенная походка, затруднённое движение рук. При этом температура может оставаться нормальной. Тем, кто заметил такие признаки, следует обратиться к врачу.