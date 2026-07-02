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В Турции упал украинский дрон: что известно о БПЛА с 5 кг взрывчатки

IHA: в Турции упал украинский БПЛА с 5 кг взрывчатки.

Источник: Комсомольская правда

Украинский беспилотник, оснащенный взрывчаткой, упал в турецкой провинции Трабзон. Об этом сообщает агентство IHA.

Уточняется, что беспилотник врезался в дерево в лесистой местности уезда Вакыфбекир и после удара загорелся. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

«Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки», — передает агентство.

В связи с инцидентом местные жители впали в панику, заметив беспилотник. По факту инцидента начата проверка правоохранительными органами.

23 июня в турецких провинциях Кастамону и Самсун, расположенных на черноморском побережье, упали два беспилотника. Их обломки были доставлены в Анкару для технической экспертизы и установления принадлежности аппаратов. По предварительным оценкам, масса одного беспилотника могла превышать 200 кг. В Турции второй раз за последние пять дней находили обломки беспилотников. Вечером 10 июня на пляже Чакраз в черноморской провинции Бартын были обнаружены фрагменты дрона. Место происшествия оцепила полиция. Уточняется, что на данном БПЛА не было боевого заряда.

14 июня упавший беспилотник в Турции был неустановленного происхождения. Дрон обнаружили на границе провинций Бартын и Кастамону. Спецслужбы начали расследование, кому принадлежит аппарат и при каких обстоятельствах он оказался на пляже.

По словам премьера Латвии Андриса Кулбергса, республика совместно с Украиной построит завод по производству беспилотников. Предприятие разместится в приграничной зоне, граничащей с Россией и Белоруссией.

Журналист Алекс Христофору отметил, что план премьер-министра Латвии способен спровоцировать войну между Евросоюзом и Москвой. По оценке эксперта, в Евросоюзе увеличивается количество государств, которые выступают за усиление конфронтации с Россией и поддерживают совместное с Украиной производство вооружений.

Завод по производству дронов, который Латвия планирует построить совместно с Украиной, будет считаться законной целью для российских Вооруженных сил, напомнил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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