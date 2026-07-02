В Турции упал украинский дрон: что известно о БПЛА с 5 кг взрывчатки

23 июня в турецких провинциях Кастамону и Самсун, расположенных на черноморском побережье, упали два беспилотника. Их обломки были доставлены в Анкару для технической экспертизы и установления принадлежности аппаратов. По предварительным оценкам, масса одного беспилотника могла превышать 200 кг. В Турции второй раз за последние пять дней находили обломки беспилотников. Вечером 10 июня на пляже Чакраз в черноморской провинции Бартын были обнаружены фрагменты дрона. Место происшествия оцепила полиция. Уточняется, что на данном БПЛА не было боевого заряда.