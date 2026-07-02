Жители Подмосковья могут получить выплату за долгий брак

Так, по данным министерства, супруги, прожившие в браке 55 лет, могут получить выплату в 6 тысяч рублей, 60 лет — 7 тысяч рублей, 65 — 8 тысяч рублей, 70 и более — 9 тысяч рублей. Достаточно один раз подать заявление, чтобы продолжить получать выплаты к последующим юбилеям.