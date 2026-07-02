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Жители Подмосковья могут получить выплату за долгий брак

Жителям Подмосковья выплатят по пять тысяч рублей к полувековому юбилею свадьбы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Супруги из Подмосковья, прожившие в браке свыше 50 лет, могут получить единовременную выплату от 5 тысяч рублей к юбилею свадьбы, сообщили РИА Новости в министерстве социального развития Московской области.

«Супружеские пары, проживающие в Московской области, могут получить единовременную выплату в честь юбилея свадьбы. Начинается она с 5 тысяч рублей за 50 лет совместной жизни и увеличивается с каждой новой круглой датой», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, по данным министерства, супруги, прожившие в браке 55 лет, могут получить выплату в 6 тысяч рублей, 60 лет — 7 тысяч рублей, 65 — 8 тысяч рублей, 70 и более — 9 тысяч рублей. Достаточно один раз подать заявление, чтобы продолжить получать выплаты к последующим юбилеям.

На сегодняшний день этой мерой поддержки воспользовались 5503 подмосковные семьи, добавили в пресс-службе.