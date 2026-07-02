В Соцфонде рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию

Как уточнили в Соцфонде, на досрочный выход на пенсию также могут претендовать мамы, которые воспитывают пять и более детей. Они могут выйти на пенсию в 50 лет. Обязательным условием является воспитание каждого ребенка минимум до достижения им возраста восьми лет. Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий могут оформить страховую пенсию на пять лет раньше установленного возраста.