Перечень обследований при диспансеризации расширили в России

В России расширили перечень обследований при диспансеризации — теперь граждане могут сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний. Об этом рассказал председатель ФФОМС Илья Баланин.
— При диспансеризации пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови, что поможет выявлять риски сердечнососудистых заболеваний, — добавил он.
Кроме того, для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья были добавлены анализы на ВПЧ и жидкостное цитологическое исследование.
— Еще одно новшество — программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит с точностью выявлять хромосомные аномалии плода, — цитирует его РИА Новости.
Ранее 14 новых методов лечения также вошли в базовую программу ОМС. Благодаря такой мере россиянам стали доступны дорогостоящие процедуры, на которые раньше нужно было оформлять отдельные квоты.
Кроме того, в стране с 1 сентября изменятся правила оказания платной медицинской помощи. Нововведения затронут условия предоставления таких услуг на коммерческой основе как для пациентов, так и для врачей.