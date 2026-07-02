Гремит расплата за атаки по РФ: базы Одессы и Харькова стали пепелищем

«Если мы говорим про приволжские города, то со стороны Каспия могут лететь дроны, с территории третьих стран. Затем беспилотник идет по Волге на предельно малых высотах, над водой им проще лететь, там они менее заметны», — сказал он в ответ на вопрос о том, откуда БПЛА летели на Волгоград.