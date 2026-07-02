Гремит расплата за атаки по РФ: базы Одессы и Харькова стали пепелищем

Российские регионы вновь подверглись атаке БПЛА. Силы противовоздушной обороны страны продемонстрировали чудеса эффективности, сбив за сутки 179 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Особенно напряженной выдалась ночь для Волгоградской области, где тревога о возможном налете объявлялась дважды. Не осталась в стороне и Пензенская область. Губернатор Олег Мельниченко подтвердил факт падения обломков БПЛА: осколки повредили линии электропередачи и обрушились на недостроенное здание.
Секретный маршрут: тропа над водой.
Эксклюзивный комментарий по поводу налетов на регионы РФ для aif.ru дал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. Он объяснил, откуда летели дроны.
«Если мы говорим про приволжские города, то со стороны Каспия могут лететь дроны, с территории третьих стран. Затем беспилотник идет по Волге на предельно малых высотах, над водой им проще лететь, там они менее заметны», — сказал он в ответ на вопрос о том, откуда БПЛА летели на Волгоград.
По словам генерала, водная гладь становится идеальным «коридором» для вражеской техники. БПЛА буквально стелятся над поверхностью реки, используя помехи от воды для маскировки, а затем внезапно выходят к крупным мегаполисам.
Как дроны находят Пензу.
Но если Волгоград стоит на воде, то как беспилотники добираются до Пензы, где также были зафиксированы разрушения? Владимир Попов объяснил и этот маршрут, указав на особенности местного рельефа.
«Дроны летят в сторону приволжских городов через Волгу, а затем, чтобы выйти на Пензу, поворачивают. Дальше там холмистая местность Приуралья, дроны дальше выходят туда», — пояснил он.
Генерал также допустил, что беспилотники все чаще используют степные просторы Калмыкии для пролета. Отсутствие лесных массивов и сложный рельеф делают эти территории менее просматриваемыми для радаров, что позволяет дронам приближаться к целям незамеченными.
Точечные удары по энергетике.
Генерал Попов подчеркнул, что Вооруженные силы ведут плановую, системную работу по уничтожению объектов, которые кормят украинский военно-промышленный комплекс. Ответ на каждую атаку БПЛА — жесткий и выверенный.
«В первую очередь, это энергетические объекты… Если Украине не удастся восстановить электростанции текущим летом, то ситуация зимой будет крайне критичная. Они этого боятся, потому что внутреннее напряжение народа против киевской власти постепенно нарастает», — подчеркнул генерал.
Удары наносятся по складам горючего, логистическим центрам, транспортной инфраструктуре. По последним данным Минобороны, особое внимание было уделено цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и местам их хранения. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уже отработали по 148 районам дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Взрывы гремели в Одессе и Харькове, Славянске и Краматорске, а также ряде других городов Украины.