«Торонто» поможет Бобровскому с «Везиной». Российский вратарь сменил клуб

«Обмены до, во время драфта и сейчас показывают, что свободных агентов не так много, и клубам приходится перезагружаться активно через обмены. С Марченко интересная ситуация. История с Веренски, возможно, покажет, как будет дело двигаться с Кириллом. Один момент может поменять его мнение в ту или другую сторону. По-другому не скажешь — у “Коламбуса” много нестабильности. За последние пять лет у них четыре главных тренера, и для любой команды, ищущей стабильность, это самый важный момент», — прокомментировал ситуацию в «Коламбусе» бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.