«Торонто» поможет Бобровскому с «Везиной». Российский вратарь сменил клуб

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли и приза лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сергей Бобровский после открытия рынка свободных агентов перешел в «Торонто». Андрей Кузьменко стал одноклубником Евгения Малкина, а «Коламбус» чуть не лишился одного из ведущих защитников лиги.
Уход 37-летнего уроженца Новокузнецка Бобровского из «Флориды», за которую он выступал с 2019 года и которой помог выиграть два Кубка Стэнли, играя в трех финалах подряд, был делом времени. Поскольку «Пантерс» за день до этого в результате обмена на трех форвардов получили из «Нью-Джерси» вратаря Якоба Маркстрёма и Акиру Шмида из «Вегаса», который рассматривается как его сменщик, стало понятно, что россиянин не договорился с «Флоридой» о новом контракте, который истек в последний день июня.
С «Торонто» чемпион мира 2014 года подписал трехлетний контракт, по информации журналиста Дэвида Паньотты, игрок заработает $7 млн в год. Во «Флориде», в которой Бобровский выступал с 2019 года, он в среднем зарабатывал $10 млн в год.
«Канадцы довольны, что получили такого вратаря, а “Флорида”, я думаю, ошиблась, что с ним рассталась. Бобровский же получит возможность снова претендовать на “Везину”, — отметил в разговоре с ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
В «Торонто» Бобровский будет играть вместе с другим российским вратарем Артуром Ахтямовым, который в конце июня стал победителем сезона Американской хоккейной лиги, выступая за фарм-клуб «Кленовых листьев». Сам клуб в настоящее время проводит активную трансферную политику, подписав, в частности, нападающих Брэндона Дюхейма, Колтона Сиссонса, Джека Рословика и Теодора Блюгера, уже превысив потолок зарплат в $104 млн.
Покинул «Флориду» и Даниил Тарасов. В первый день работы рынка, будучи свободным агентом, он подписал однолетний контракт с «Детройтом» на сумму $2 млн. В «Красных крыльях» 27-летний россиянин будет конкурировать с Джоном Гибсоном. Четырехлетний контракт с «Тампой» с зарплатой в $3,85 млн в год подписал нападающий Илья Михеев, который с 2024 года выступал за «Чикаго».
«Коламбус» может лишиться Марченко.
Защитник Илья Любушкин, известный своей силовой манерой игры, вместе с Мавриком Бурком был обменян «Далласом» в «Нэшвилл» на два выбора на драфтах 2027 и 2028 годов. Такой обмен связывают с тем, что клуб из Техаса расчищает место под потолком зарплат для продления одного из своих лидеров, самого результативного игрока в последнем регулярном сезоне Джейсона Робертсона, который хочет зарабатывать $13−14 млн в год.
Частью другой сделки стал защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин. Он отправится в «Эдмонтон» вместе с Заком Шарпом, а к «Акулам» присоединится один из лидеров «Нефтяников» защитник Дарнел Нёрс, игравший этой весной на чемпионате мира и считавшийся по рынку дорогим. Таким образом, «Сан-Хосе», постарался укрепить оборону, учитывая подписание и другого статусного защитника Джейкоба Трубы. «Эдмонтон» же укрепил вратарскую линию, подписав обладателя Кубка Стэнли этого года в составе «Каролины» Фредерика Андерсена.
Однолетний контракт с «Питтсбургом» на $5 млн заключил форвард Андрей Кузьменко, поэтому в следующем сезоне стоит ожидать у «Пингвинов» появления тройки в лице Кузьменко, Малкина и Егора Чинахова.
Не менее важным стало подписание «Монреалем» нового контракта с Иваном Демидовым. 20-летний форвард заключил с «Канадцами» контракт на восемь лет, который начнет действовать с сезона-2027/28, и по нему он будет зарабатывать в среднем $9,13 млн в год. Подписание нового соглашения выглядит логичным — Демидов в прошедшем регулярном сезоне набрал 62 очка, боролся за приз лучшему новичку и является частью костяка команды на перспективу.
Также ожидалось, что покинет «Коламбус» один из лучших атакующих защитников лиги, чемпион мира и олимпийский чемпион Зак Веренски. Он хочет играть в команде, претендующей на высокие места, а «Коламбус» не попадает в плей-офф с 2021 года. Сообщалось, что клуб игрока достиг устной договоренности об обмене в «Даллас», однако позже генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл отметил, что после переговоров Веренски согласился не покидать команду. Тем не менее пока не ясно, останется ли в «Коламбусе» и лучший снайпер команды последних лет Кирилл Марченко, чей контракт истечет в следующем году.
«Обмены до, во время драфта и сейчас показывают, что свободных агентов не так много, и клубам приходится перезагружаться активно через обмены. С Марченко интересная ситуация. История с Веренски, возможно, покажет, как будет дело двигаться с Кириллом. Один момент может поменять его мнение в ту или другую сторону. По-другому не скажешь — у “Коламбуса” много нестабильности. За последние пять лет у них четыре главных тренера, и для любой команды, ищущей стабильность, это самый важный момент», — прокомментировал ситуацию в «Коламбусе» бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.