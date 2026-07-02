В Волгоградской области отменена восьмичасовая беспилотная опасность

2 июля в Волгоградской области специалисты сняли режим беспилотной опасности. Соответствующие уведомления в 05:27 начали рассылать абонентам сотовых сетей и пользователям ведомственного приложения МЧС России.
По информации РСЧС, жители и гости региона теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц и подходить к окнам.
Отметим, режим беспилотной опасности был объявлен накануне в 21:35 и действовал на территории Волгоградской области без малого восемь часов. При этом Росавиация местное воздушное пространство для гражданских судов не закрывала. Воздушная гавань Волгограда функционирует в штатном режиме.
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