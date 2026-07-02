Какие штрафы могут выписать автовладельцам на экопостах в Казахстане

Автовладельцы могут сталкиваться с различными проверками со стороны сотрудников полиции на стационарных постах полиции, такими как проверка наличия обязательной автостраховки и документов (права, техпаспорт, страховка, техосмотр), а также при работе по розыску авто или нарушителей.
Однако иногда казахстанцы отмечают, что такие проверки проводятся и на экологических постах. Помимо соответствия транспорта экологическим требованиям, там могут запросить личные документы, спросить о наличии аптечки и прочее.
Редакция NUR.KZ узнала в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, какие функции выполняют экопосты и что они могут проверять.
Экопосты функционируют в соответствии с постановлением местных исполнительных органов (акиматов). Например, в Алматы они действуют на основе постановления «Об утверждении Правил мониторинга выбросов от автомобильных транспортных средств» от 21 февраля 2025 года № 1/191. При этом экопосты не относятся к стационарным постам полиции и созданы для решения задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения соблюдения экологического законодательства.
Основной функцией экопостов, согласно ответу МВД, является контроль соответствия транспортных средств установленным экологическим требованиям, включая проверку уровня содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах (дымности и токсичности).
Согласно статье 334 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», сотрудники органов внутренних дел рассматривают дела об административных правонарушениях и накладывают административные взыскания за эксплуатацию автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах (ст. 685 КоАП).
За такое правонарушение казахстанцам грозит штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге в 2026 году) для физических лиц и 100 МРП (432 500 тенге) для юридических лиц, согласно 334 статье КоАП. При повторном нарушении в течение 12 месяцев сумма удваивается.
Таким образом, экопосты не являются стационарным пунктом полиции и направлены только на проверку транспортных средств на соответствие установленным экологическим требованиям.