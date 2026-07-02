Какие штрафы могут выписать автовладельцам на экопостах в Казахстане

Экопосты функционируют в соответствии с постановлением местных исполнительных органов (акиматов). Например, в Алматы они действуют на основе постановления «Об утверждении Правил мониторинга выбросов от автомобильных транспортных средств» от 21 февраля 2025 года № 1/191. При этом экопосты не относятся к стационарным постам полиции и созданы для решения задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения соблюдения экологического законодательства.