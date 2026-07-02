Центр адаптивных видов спорта для участников СВО открылся в Хабаровске

В день ветеранов боевых действий в Хабаровске открылся демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта. Он появился в стенах филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю. В центре будут проводить консультации по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, демонстрировать лучшие практики физической реабилитации. Центр выполняет задачи по адаптации лиц с инвалидностью, вовлечению участников СВО в занятия спортом и популяризации физкультуры в регионе. «На базе филиала фонда “Защитники Отечества” мы создали еще и уникальный фиджитал-центр. Подчеркну, такого формата больше нет нигде в России, и мы гордимся тем, что Хабаровский край стал первым и пока единственным регионом на Дальнем Востоке, где реализована такая концепция. Ключевая роль здесь отведена нашим спортсменам — ветеранам. Их задача — мотивировать личным примером и консультировать посетителей», — отметил министр спорта края Дмитрий Чикунов. Ветераны СВО в Хабаровском крае могут заниматься волейболом, настольным теннисом, пауэрлифтингом, пулевой стрельбой, стрельбой из лука и плаванием — активности ориентированы на получивших боевую травму. Также на базе 31-го военного госпиталя проходят занятия по общей физподготовке и мастер-классы с ведущими спортсменами-паралимпийцами края по разным дисциплинам.