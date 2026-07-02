Следы ведут в Киев? Что известно о взрыве в Монако

Телеканал BFMTV утверждает, что одним из пострадавших может быть гражданин Кипра Вадим Ермолаев, который входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии украинского Forbes. Monaco-Matin указывает, что пострадавшие — граждане Украины, но Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. Газета La Gazette de Monaco со ссылкой на заявление коммуникационного агентства Silver Eye, которое зарегистрировано во Франции и представляет интересы бизнесмена, подтвердила, что Ермолаев и его сын были ранены в Монако.