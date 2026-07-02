Следы ведут в Киев? Что известно о взрыве в Монако

Теракт или покушение.
Мощный взрыв произошел в Монако вечером 29 июня. Как сообщила газета Monaco-Matin, ЧП имело место около 21:00 (22:00 мск) в подъезде жилого дома. По данным телеканала BFMTV, перед этим неизвестный мужчина оставил рюкзак на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла и скрылся.
Мэр Ниццы Эрик Сьотти назвал случившееся терактом. С аналогичным заявлением выступил государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман. Более того, он обратил внимание, что это первый теракт в истории княжества. Князь Монако Альбер II осудил случившееся и отметил «выдающуюся работу» сил общественной безопасности, а также выразил соболезнования пострадавшим, их близким и местным жителям.
При этом позже генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что этот взрыв не квалифицируют как теракт. По его словам, расследование ведется по факту покушения на убийство и размещения на общественной территории взрывчатых веществ или устройств.
Пострадали трое.
В результате взрыва пострадали три человека — члены одной семьи. По данным газеты Monaco-Matin, это мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет и подросток.
«Три человека были эвакуированы в Ниццу, двое из них находились в тяжелом состоянии. Состояние мужчины уже не представляет угрозы для жизни, у женщины оно по-прежнему критическое, а у ребенка — нет. Ему провели операцию ночью, но у меня пока нет дополнительной информации о пострадавших», — сообщил прокурор.
По его словам, помимо них, еще двое прохожих получили легкие ранения от осколков уличных витрин вблизи места происшествия.
Раскрывать личности пострадавших генпрокурор Монако не стал, но уточнил, что получивший ранение мужчина проживает в Монако с 2021 года и в отношении него не ведется никаких расследований на территории княжества. Он также «не разыскивается властями других государств».
О Вадиме Ермолаеве и его семье.
Телеканал BFMTV утверждает, что одним из пострадавших может быть гражданин Кипра Вадим Ермолаев, который входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии украинского Forbes. Monaco-Matin указывает, что пострадавшие — граждане Украины, но Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. Газета La Gazette de Monaco со ссылкой на заявление коммуникационного агентства Silver Eye, которое зарегистрировано во Франции и представляет интересы бизнесмена, подтвердила, что Ермолаев и его сын были ранены в Монако.
В 2021 году Forbes оценивал его состояние в $220 млн. Принадлежавшая ему группа «Алеф» занималась строительством коммерческих объектов в Днепропетровске и была одним из крупнейших застройщиков города.
В декабре 2023 года Владимир Зеленский ввел против Ермолаева персональные санкции на 10 лет. Предприниматель фигурирует в расследовании издания «Украинская правда» об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время боевых действий поселились на Лазурном побережье.
По информации эстонского издания Postimees, сын Вадима Ермолаева Артур организовал в Эстонии масштабную сеть, занимавшуюся телефонными мошенничествами и нанесшую ущерб более чем на €100 млн. Ермолаев-младший, как утверждают СМИ, провел более четырех месяцев в эстонской тюрьме, после чего был депортирован.
Как уточнило издание «Общественное. Новости», связавшееся с женой бизнесмена Анной Ермолаевой, она не пострадала при взрыве, так как находилась в другом месте. «Сейчас мы находимся в состоянии сильного стресса и активно сотрудничаем со следствием и правоохранительными органами», — сказала она СМИ.
Подозреваемый.
Правоохранительные органы Монако совместно с французскими коллегами устанавливают личность человека, подложившего взрывное устройство у входа в дом. По предварительным данным, оно было начинено болтами и металлической дробью. Как отметил прокурор, подозреваемый действовал в одиночку.
По данным телеканала LCI, злоумышленник покинул место происшествия всего за 20 секунд до взрыва. Задержать его пока не удалось. Его ищут более 80 сотрудников правоохранительных органов Монако совместно с французской стороной. След подозреваемого пока теряется в коммуне Босолей на территории Франции.
Как сообщает BFMTV, прокуратура Ниццы открыла расследование из-за провоза и применения взрывчатых веществ и участия в преступном сообществе.
Рука Киева?
Газета Le Figaro сообщила со ссылкой на источники, что следователи склоняются к версии о причастности к преступлению Службы безопасности Украины (СБУ). При этом, согласно версии правоохранителей, это было «скорее предупреждение, чем преднамеренная попытка убийства».
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также выразил мнение, что покушение на Ермолаева было организовано и финансировалось режимом Владимира Зеленского. Как он полагает, к преступлению могут быть причастны «украинские спецслужбы» или «проукраинские экстремистские группировки».
С предположением о возможной причастности киевского режима выступил и мэр коммуны Фрежюс на юге Франции Давид Рашлин. «Неужели киевский режим вышел из-под контроля, если он таким образом преследует граждан, отказывающихся подчиняться его приказам?» — задался вопросом он.
Украинское издание «Страна», в свою очередь, выразило мнение, что после случившегося помощь европейских стран Украине может оказаться под угрозой срыва, так как инцидент вызывает вопросы по поводу адекватности киевских властей. Как отметили в СМИ, в Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, поскольку в них теперь будут видеть угрозу для безопасности.
Одной из возможных причин покушения бывший сотрудник Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Клод Монике, слова которого приводит Monaco-Matin, назвал планы Ермолаева в ближайшее время организовать в Европарламенте конференцию, посвященную теме коррупции на Украине. При этом Монике допускает, что могло иметь место и «сведение счетов по заказу конкурентов».
Лидия Мисник.