Поиски идут уже 10 дней: в Башкирии разыскивают пропавшего 67-летнего мужчину

В Башкирии уже 10 дней разыскивают 67-летнего Рината Исламова из деревни Чишма (Нефтекамск). Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».
Местонахождение мужчины неизвестно с 22 июня. Приметы: рост — 180 см, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в коричневую ветровку, черные спортивные штаны и черные резиновые сапоги.
Поисковый отряд просит откликнуться добровольцев. Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по номерам