Двухдневный фестиваль талантов и спорта состоится в Ульчском районе

Второй день, 5 июля, будет посвящен творческим мастер-классам и семейному отдыху. Хабаровский хореограф Дмитрий Иванников проведет занятия по современным танцам, затем этно-мастер-класс представит Татьяна Игнатенко. Варвара Данилова из краевой столицы поделится секретами народного пения. Параллельно в парке РДК организуют мастер-классы декоративно-прикладного искусства. Днем начнется концерт, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, а завершит день кинопоказ фильма «Легенда о Коловрате».