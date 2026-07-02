Двухдневный фестиваль талантов и спорта состоится в Ульчском районе

Ближайшие выходные в Ульчском районе обещают стать одними из самых ярких событий лета: 4 и 5 июля здесь одновременно стартуют два крупных мероприятия: 52-й районный фестиваль народного творчества «Таланты земли Ульчской» и традиционная спартакиада «Азарт! Здоровье! Отдых!». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», центральной площадкой праздника станет районный дом культуры в село Богородское, где для жителей и гостей подготовили насыщенную программу.
Торжественное открытие состоится 4 июля в парке районного дома культуры. Сразу после него в большом зале РДК развернется театрализованное представление «Легенда о жителях Амура» с участием народных коллективов из Богородского, Солонцов, Булавы и Де-Кастри.
В течение дня гостей ждут детские игровые программы, традиционная уха под девизом «Традиция, которая объединяет», смотр самодеятельных коллективов из Тыра, Савинского, Циммермановки, Больших Санников и Софийска, а также гала-концерт лучших номеров фестиваля. Вечерняя часть отмечена выступлением «Гявук»& «Эрку», народным караоке, праздничной дискотекой и красочным фейерверком, который запустят у пирса.
Второй день, 5 июля, будет посвящен творческим мастер-классам и семейному отдыху. Хабаровский хореограф Дмитрий Иванников проведет занятия по современным танцам, затем этно-мастер-класс представит Татьяна Игнатенко. Варвара Данилова из краевой столицы поделится секретами народного пения. Параллельно в парке РДК организуют мастер-классы декоративно-прикладного искусства. Днем начнется концерт, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, а завершит день кинопоказ фильма «Легенда о Коловрате».
Спортивная программа спартакиады также весьма насыщена.
В первый день, 4 июля, стартуют соревнования по волейболу и баскетболу 3×3, а также дартсу, армрестлингу и перетягиванию каната.
Второй день спартакиады посвятят волейболу и баскетболу, стрельбе из лука, вольной борьбе. Вечером пройдет церемония закрытия спартакиады с награждением победителей.
Кроме того, на время праздника краеведческий музей объявит дни открытых дверей, а для любителей книг будет организован буккроссинг — каждый сможет взять понравившееся издание с собой.
Организаторы приглашают всех желающих провести выходные активно, душевно и с пользой.