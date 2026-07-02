Ответ Одессе сжигает базы и топит оружие НАТО: главная новость СВО 2 июля

«Все эти удары для того, чтобы Зеленский не смог похвастаться тем, что работает за всю Европу, а ему при этом якобы денег не дают. Он рассказывает, что якобы всех спасает, но на самом деле, пытается лишь спасти себя», — отметил специалист.