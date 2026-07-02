Ответ Одессе сжигает базы и топит оружие НАТО: главная новость СВО 2 июля

Российские военные сорвали очередную попытку провокации ВСУ в Крыму. Украинские безэкипажные катера тонут в Черном море, а объекты боевиков в Одессе горят.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что готовили боевики ВСУ.
Напомним, околовоенные Telegram-каналы ранее сообщили о мощном взрыве в селе Маяки Одесской области. Позже в сети появились кадры последствий удара, который, предварительно, был совершен посредством комплекса «Искандер-М». На опубликованных фото и видео зафиксированы густые клубы дыма над объектом ВСУ.
На фоне этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти безэкипажных катеров (БЭК) в северо-восточной части Черного моря. Военные эксперты полагают, что ВСУ могли готовить провокацию в Крыму.
«Одна из провокаций, которую они могут совершить, — это поставить какой-нибудь флажок на территории Крымского полуострова. У них есть скоростные катера американского и английского производства. Поэтому мы наносим предупредительные удары, в том числе, по селу Маяки, по БЭКам, по объектам в Одессе. Особенно эти удары важны накануне саммита НАТО. Поэтому “Искандеры” летят. И будет лететь больше», — пояснил военный эксперт.
Дандыкин добавил, что подобные удары не позволят Владимиру Зеленскому похвастаться успехами ВСУ на саммите НАТО в Турции.
«Все эти удары для того, чтобы Зеленский не смог похвастаться тем, что работает за всю Европу, а ему при этом якобы денег не дают. Он рассказывает, что якобы всех спасает, но на самом деле, пытается лишь спасти себя», — отметил специалист.
Околовоенные Telegram-каналы отметили, что удары по объектам ВСУ в Одесской области после небольшого перерыва заметно усилились.
Кроме того, за последние сутки мощные взрывы были зафиксированы на объектах ВСУ по всей Украине. Под удар попали Киевская, Днепропетровская, Сумская, Харьковская области.
Уточняется, что удары наносились беспилотниками «Герань», комплексами «Искандер», авиабомбами.
Ранее стало известно, что киевский режим за последние несколько дней предпринял ряд попыток заблокировать Крымский полуостров. Все попытки обернулись крахом, более того, противник почти потерял Одессу.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что ответ за Крым не заставил себя ждать. Россия не только отразила атаку на полуостров, но и сделала еще несколько шагов для блокировки Одессы, из которой регулярно запускают дроны и БЭКи в направлении Крыма и южных регионов РФ.