Жители Хабаровского края могут самостоятельно проверить безопасность аттракционов

«Безопасность детей и взрослых во время отдыха — безусловный приоритет краевых властей. Интерактивная карта — это не просто справочник, а инструмент, который позволяет каждому жителю стать участником контроля. Если вы видите работающий аттракцион, которого нет на карте, — значит, его эксплуатируют нелегально, с риском для жизни. Мы просим сообщать нам о таких фактах. Вместе мы сделаем отдых в крае безопасным», — сказал заместитель начальника главного управления — начальник управления гостехнадзора края Валерий Яншин.