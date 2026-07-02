Жители Хабаровского края могут самостоятельно проверить безопасность аттракционов

Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края запустило единую интерактивную карту аттракционов края. Сегодня на карту нанесены все аттракционы, состоящие на учете гостехнадзора. Теперь каждый житель и гость региона может за пару кликов проверить безопасно ли кататься на карусели, батуте или колесе обозрения, и имеет ли владелец разрешение на эксплуатацию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Безопасность детей и взрослых во время отдыха — безусловный приоритет краевых властей. Интерактивная карта — это не просто справочник, а инструмент, который позволяет каждому жителю стать участником контроля. Если вы видите работающий аттракцион, которого нет на карте, — значит, его эксплуатируют нелегально, с риском для жизни. Мы просим сообщать нам о таких фактах. Вместе мы сделаем отдых в крае безопасным», — сказал заместитель начальника главного управления — начальник управления гостехнадзора края Валерий Яншин.
Интерактивная карта содержит информацию о наименовании оборудования (батут, карусель, колесо обозрения, горка), данные об эксплуатанте и точном месте установки. На карту нанесены все аттракционы, которые прошли ежегодное техосвидетельствование, имеют регистрационный знак и аптечку, ограждения и информационные таблички с правилами для посетителей. Актуализируется карта по мере поступления на регистрацию новых аттракционов. Если аттракциона там нет — это сигнал: техническое состояние такого устройства под вопросом.
В ведомстве добавили, что 2024 году в Хабаровском крае был принят закон, усиливший контроль за безопасностью аттракционов. Управление не только регистрирует оборудование, но и проводит контрольно-надзорные мероприятия. Особое внимание уделяется надувным батутам: в прошлом году выявлено 5 нелегальных установок, эксплуатация двух из них была приостановлена.
«Губернатор края Дмитрий Демешин поручил управлению помогать предпринимателям легализовать аттракционы, а не просто штрафовать, чтобы каждый аттракцион был безопасен для детей. Всего под надзором управления в крае — 81 аттракцион. Это и стационарные колеса обозрения, и передвижные горки, и надувные батуты, которые появляются в сёлах только летом», — сказал Валерий Яншин.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что 13 аттракционов в крае не допущены к работе. У качелей-каруселей либо техосвидетельствование было просрочено, либо регистрация вообще отсутствовало.