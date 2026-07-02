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В заказнике «Бюзинский» сняли на видео подросшего птенца глухаря

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заказнике «Бюзинский» инспектор Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края запечатлел копалуху и ее подросшего птенца.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В заказнике «Бюзинский» инспектор Дирекции по особо охраняемым природным территориям Красноярского края запечатлел копалуху и ее подросшего птенца.

Заметив взрослую птицу, специалист предположил, что рядом должно быть потомство. Вскоре на ветке дерева он обнаружил молодого глухаря, который уже уверенно перепархивал с места на место.

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Как рассказали в дирекции, птенцы глухаря начинают летать уже примерно на десятый день жизни. Спустя месяц они практически не уступают в полете взрослым птицам.

Полностью самостоятельными молодые глухари становятся через четыре-пять месяцев. К этому времени они достигают размеров взрослых особей, переходят на привычный рацион и начинают самостоятельно добывать корм.

При этом самцы покидают мать раньше — обычно уже в августе. Молодые копалухи остаются рядом с ней дольше и могут сопровождать ее до осени.