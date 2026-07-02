Аллея Конституции открылась в Казахстане

По информации пресс-службы Конституционного суда, она находится по пр. Мәңгілік Ел, рядом с Госархивом президента Республики Казахстан и Конституционным судом.
Фото: пресс-служба Конституционного суда.
«Для Астаны создание новых общественных пространств стало доброй традицией, однако эта аллея примечательна своим особым символизмом», — отмечается в сообщении.
В ведомстве убеждены, что открытие аллеи в этот день символизирует стремление к созиданию, развитию комфортной городской среды и общую ответственность за благополучие страны.
1 июля 2026 года вступила в силу Конституция Республики Казахстан, и Конституционный суд разъяснил статус нового Основного закона РК.