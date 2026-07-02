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Аллея Конституции открылась в Казахстане

1 июля, в день вступления в силу Конституции Республики Казахстан, в Астане открылась новая аллея, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службы Конституционного суда, она находится по пр. Мәңгілік Ел, рядом с Госархивом президента Республики Казахстан и Конституционным судом.

Фото: пресс-служба Конституционного суда.

«Для Астаны создание новых общественных пространств стало доброй традицией, однако эта аллея примечательна своим особым символизмом», — отмечается в сообщении.

В ведомстве убеждены, что открытие аллеи в этот день символизирует стремление к созиданию, развитию комфортной городской среды и общую ответственность за благополучие страны.

1 июля 2026 года вступила в силу Конституция Республики Казахстан, и Конституционный суд разъяснил статус нового Основного закона РК.