США лишились доступа к части нефтяного резерва из-за поломок оборудования

Около четверти запасов Стратегического нефтяного резерва США оказались фактически недоступны для извлечения и остаются заблокированными под землей. Это следует из данных американской Счетной палаты.
Согласно документам, проблемы связаны с неисправностью оборудования и деформацией подземных хранилищ, из-за чего извлечение топлива в ряде случаев невозможно. На восстановление требуется порядка 230 млн долларов.
На фоне регулярных аварий и ремонтных работ снизилась эффективность работы резерва. Фактические возможности по отбору и закачке нефти составляют около 61% и 56% от проектных показателей соответственно.
Ранее KP.RU сообщал, что цены на бензин в США достигли максимальных значений за последние четыре года. Средняя стоимость галлона обычного топлива поднялась до 4,23 доллара. С начала конфликта в Иране рост цен составил около 42%.