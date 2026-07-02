В Солонцах проложили 11 км нового водопровода

В красноярском поселке Солонцы проложили 11 км нового водопровода. Трубы уже смонтировали по улицам Свободной, Рябиновой, Изумрудной, Юности, Братьев Непомнящих, Победы, Исторической и Курской до пересечения с улицей Рождественской. Кроме того, подрядчик установил 71 из 284 железобетонных водопроводных колодцев. Сейчас основные работы идут на улице Свободной: в среднем за день специалисты монтируют по два колодца и прокладывают около 200 метров труб. На участках, где будущий водопровод пересекается с дорогами, трубы укладывают в специальные футляры. Они защищают сети и позволяют при необходимости ремонтировать поврежденные фрагменты без раскопок проезжей части. Сейчас проложено 605 из 1460 метров таких футляров. Всего в Солонцах планируют построить 24 км разводящих сетей от улицы Свободной до улицы Содружества. Работы должны завершить в конце осени 2026 года. Их стоимость составляет 250 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отметим, что строительство разводящих водопроводных сетей находится на контроле главы Красноярска Сергея Верещагина. Ранее в Солонцах за счет федеральных средств построили магистральный водопровод Емельяновского района. Читайте также: На Центральной набережной Красноярска с 1 июля начнут менять покрытие В Красноярске установили сроки согласования паспортов фасадов для зданий с вывесками Сергей Верещагин обсудил вопросы благоустройства с жителями Солонцов.