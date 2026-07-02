Расплата в подземелье: для боевиков Красного Лимана началось самое страшное

«Участок фронта довольно широкий, начиная от Красного Лимана и заканчивая Часовым Яром. Это около 40 км. Здесь идет планомерное продвижение. Недавно было заявлено об освобождении населенного пункта Малиновка, от него до Краматорска порядка 9 км. Если говорить о Славянске, то здесь минимальное расстояние идет от Красного Лимана, который, по сути, уже находится полностью в так называемой серой зоне. Но, по моей информации, наши военнослужащие уже вытеснили оттуда украинских боевиков, основные их части, и сейчас ведут зачистки местности. Из этих окраин нам осталось пройти порядка 10 км», — пояснил военный эксперт.