При неявке на пересдачу ЕГЭ по уважительной причине прошлый результат сохраняется

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Если участник Единого государственного экзамена не явился на пересдачу или не завершил выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально, его предыдущий результат по этому предмету сохраняется. Это следует из письма Рособрнадзора, которое есть в распоряжении ТАСС.