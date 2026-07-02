При неявке на пересдачу ЕГЭ по уважительной причине прошлый результат сохраняется

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Если участник Единого государственного экзамена не явился на пересдачу или не завершил выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально, его предыдущий результат по этому предмету сохраняется. Это следует из письма Рособрнадзора, которое есть в распоряжении ТАСС.
«В случае если участник ГИА не явился на пересдачу или не завершил выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально, предыдущий полученный результат ЕГЭ по данному учебному предмету сохраняется без принятия решения председателем государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации (далее — ГЭК) о его аннулировании», — говорится в документе.
При этом для реализации права на пересдачу выпускники подают заявление в ГЭК не ранее чем за 6 рабочих дней и не позднее чем за 2 рабочих дня до дня экзамена.