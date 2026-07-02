Благоустройство очередного участка Красраба выполнено на 40%

1 июля специалисты проверили ход благоустройства проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» по нечетной стороне на участке от дома № 163 до Предмостной площади.
Чтобы территория стала комфортнее для прогулок, от транспортного кольца до остановки «Юбилейная» обустраивают тротуар и приводят в порядок дорогу-дублёр. Подрядчику — ООО «Монтажспецстрой» — предстоит заасфальтировать сам проезд, на тротуарах выложить брусчатку, провода убрать под землю, а старые опоры и светильники заменить на современные. Также отремонтируют проезд, ведущий к кинотеатру «Эпицентр» и разбитые тротуары рядом с ним.
К настоящему времени рабочие демонтировали старый асфальт, установили бортовой камень и уложили первый слой дорожного покрытия на проезжей части и в парковочных карманах. На тротуарах выкладывают новую брусчатку и роют траншеи под линии освещения. Аналогичные работы ведутся на площади перед зданием на Матросова, 4.
Подрядчик отчитался, что работы выполнены на 40% и идут в срок. Но проверяющие выявили ряд недочетов.
«Несмотря на хорошую динамику, есть замечания по культуре выполнения работ. Мы выдали несколько предписаний, подрядчик обещал устранить их в течение пары дней. Были замечания по ремонту лестниц, примыкающих к проспекту, нашли решение в процессе проверки. Обсудили вопрос понижения входных групп у коммерческих объектов, есть трудности с размещением пешеходных дорожек. Будем прорабатывать возможность заключения соглашений для их продления на придомовых территориях», — рассказала руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.
Напомним, преображение главного проспекта правобережья города ведется в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Помимо дорожных работ, на благоустраиваемом участке установят лавочки и урны, а также проведут озеленение — высадят 125 крупномерных деревьев, 390 кустарников и сформируют живую изгородь.