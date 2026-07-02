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Канада в 2027 году впервые примет участие в конкурсе «Евровидение»

Канада впервые примет участие в конкурсе песни «Евровидение» в 2027 году. Как сообщает BBC, это первая новая страна, присоединившаяся к программе после Австралии в 2015 году.

Канада впервые примет участие в конкурсе песни «Евровидение» в 2027 году. Как сообщает BBC, это первая новая страна, присоединившаяся к программе после Австралии в 2015 году.

В конце июня государственная телерадиокомпания Канады CBC/Radio-Canada стала полноправным членом Европейского вещательного союза (EBU). Подробности процесса отбора кандидатов от Канады будут обнародованы позднее.

С ноября прошлого года правительство Канады сотрудничает с CBC «для изучения возможности участия в Евровидении». На финансирование телерадиокомпании в этих целях правительство выделило 150 млн канадских долларов.

Канада далеко не первая неевропейская страна, присоединившаяся к конкурсу. Израиль и Австралия регулярно участвуют в нем, а Марокко принимало участие в 1980 году.

В 2026 году победителем «Евровидения» стала болгарская поп-звезда Дара с песней «Бангаранга». Конкурс в 2027 году пройдет в Болгарии.

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