«СКА-Нефтяник» вернулся из отпуска и начал подготовку к сезону 2026/27

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» накануне вышли из отпуска и 1 июля собрались в арене «Ерофей» для обсуждения планов на подготовку к сезону 2026/27. Напомним, «кабаны» провели рекордный и огненный турнир и завершили его, завоевав серебро первенства России и титул вице-чемпиона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».