«СКА-Нефтяник» вернулся из отпуска и начал подготовку к сезону 2026/27

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» накануне вышли из отпуска и 1 июля собрались в арене «Ерофей» для обсуждения планов на подготовку к сезону 2026/27. Напомним, «кабаны» провели рекордный и огненный турнир и завершили его, завоевав серебро первенства России и титул вице-чемпиона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, состав красно-чёрных уже пополнили нападающие Егор Ахманаев (экс- «Динамо» (Москва)) и юный Тимур Стариков. По данным пресс-службы клуба, шанс попасть в основу есть у молодёжи «СКА-Нефтяника» — тренеры рассматривают кандидатуры Ильи Комарова, Юрия Кудрявцева и Георгия Терновского.
Игрокам команды предстоит пройти углублённое медицинское обследование, после чего пройдут втягивающие тренировки. 12 июля хоккеисты отправятся в Приморье на трёхнедельный базовый сбор.
В конце августа красно-чёрные проверят готовность к новому чемпионату в «Кубке Кузбасса».
Кстати, у клуба «СКА-Нефтяник» появился новый маскот, медведь Потапыч — он олицетворяет мощь, храбрость и силу региона.
— Потапыч будет поддерживать команду вместе с нашим любимым Жоркой, — подчеркнули в ХК «СКА-Нефтяник».